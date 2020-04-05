В итальянском Неаполе местные жители благодарили украинских медиков за помощь в борьбе с коронавирусом песнями Русланы, сообщил генеральный консул Украины в Неаполе Виктор Гамоцкий.
«Сегодня в Бизнес-центре Неаполя на полную мощность звучат песни Русланы; так итальянцы благодарят за солидарность и гуманитарную помощь Украине в противодействии коронавирусу», — заявил консул и разместил соответствующее видео.
На видео слышна песня Дикие танцы.
Напомним, что 4 апреля в Италию прибыли 20 украинских врачей, чтобы в течение двух недель помогать в борьбе с коронавирусом.
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