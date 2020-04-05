Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине коронавирус распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, которые являются лидерами по количеству случаев.

Об этом Ляшко сообщил на брифинге.

«Если мы посмотрим статистику, за сколько страны проходят путь от 100 до 1200 человек, Италия прошла этот путь за 6 дней, Испания — 7 дней, США — за 8 дней, Украина — более 9 дней», — сказал Ляшко.

Из 32 летальных случаев — четыре за последние сутки. Всего в Украине коронавирус обнаружили у 1251 человека. Прирост подтвержденных случаев заболевания по сравнению с прошлыми сутками составляет 14%.

Напомним, с 6 апреля между областями в Украине будут работать контрольно-пропускные пункты, которые, кроме проверки документов, будут проводить температурный скрининг.