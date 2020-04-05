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В течение 4 апреля в Киеве зафиксировали 31 новый случай коронавируса, один пациент умер.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, всего в Киеве по состоянию на утро 5 апреля подтверждено 245 случаев COVID-19.

Заболели:

  • 18 женщин в возрасте от 21-го до 78-ти лет

  • 13 мужчин в возрасте от 19-ти до 78-ми лет.

10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 — лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков.

Умер 71-летний мужчина.

«Только трое киевлян из тех, которые заболели за прошедшие сутки, выезжали недавно за границу. Другие границ Украины не покидали. Это означает, что вирус все больше охватывает Киев», — написал Кличко.

Ранее в Киеве граждан обязали носить средства личной защиты на улице и придомовых территориях во время карантина из-за распространения коронавируса.

Также теперь при въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную проверку на наличие высокой температуры тела.
ForUm

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