Такое распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации №12 опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации.

«Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте», — говорится в документе.

Также согласно распоряжению, не допускают въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев их направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию.

Гражданам, которые должны быть на самоизоляции или обсервации, запретили самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности, выезжать из Киева.

Кроме того, термометрию должны ежедневно проводить работникам общепита и продовольственной торговли: перед началом рабочей смены и по завершению. В случае высокой температуры таких работников запрещено допускать к работе.

Напомним, в Киеве назвали места для обсервации.