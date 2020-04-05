При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную проверку на наличие высокой температуры тела.
Такое распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации №12 опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации.
«Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте», — говорится в документе.
Также согласно распоряжению, не допускают въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев их направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию.
Гражданам, которые должны быть на самоизоляции или обсервации, запретили самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности, выезжать из Киева.
Кроме того, термометрию должны ежедневно проводить работникам общепита и продовольственной торговли: перед началом рабочей смены и по завершению. В случае высокой температуры таких работников запрещено допускать к работе.
Напомним, в Киеве назвали места для обсервации.
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