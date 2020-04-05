также в разделеСтолица
Начало года в Киеве оказалось самым теплым в истории 16
Полмиллиона киевлян вынужденно взяли отпуск за свой счет 26
В Киеве назвали места для обсервации 32
Киевлян будут тестировать на коронавирус дома 14
В Киеве заработали мобильные бригады, тестирующие на COVID-19 дома 45
Кличко назвал количество аппаратов ИВЛ в столице 19
Кличко просит киевлян отпраздновать Пасху дома 9
В Киеве мужчина напал на журналистов, снимавших сюжет о соблюдении карантина 34
Киев завершит отопительный сезон 5 апреля 10
В Киеве растет число больных COVID-19, умерли еще 2 человека 52
Fitch прогнозирует падение мировой экономики на 1,9% 26
Аудит больницы в Киеве: Из 24 аппаратов ИВЛ применять к больным COVID-19 можно 2 83
СБУ провела обыски в клинике, скрывшей информацию о больном COVID-19 21
Столичная полиция составила 466 протоколов на нарушителей карантина 26
В Киеве коронавирусом заболел 161 человек, 1 мужчина умер 23
СБУ задержала агитаторов, которые по заказу из РФ распространяли фейки о COVID-19 31
Из-под обсервации в столичном отеле сбежали более 50 человек 25
Кличко рассказал, сколько людей перевозит транспорт по спецпропускам 43

При въезде в Киев водители и пассажиры транспортных средств будут проходить обязательную проверку на наличие высокой температуры тела.

Такое распоряжение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации №12 опубликовали на сайте Киевской городской государственной администрации.

«Водители и пассажиры транспортных средств проходят обязательную термометрию при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте», — говорится в документе.

Также согласно распоряжению, не допускают въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии при въезде на территорию города Киева на контрольно-пропускном пункте, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев их направления на обсервацию, госпитализацию или самоизоляцию.

Гражданам, которые должны быть на самоизоляции или обсервации, запретили самовольно покидать места самоизоляции или обсервации, в частности, выезжать из Киева.

Кроме того, термометрию должны ежедневно проводить работникам общепита и продовольственной торговли: перед началом рабочей смены и по завершению. В случае высокой температуры таких работников запрещено допускать к работе.

Напомним, в Киеве назвали места для обсервации.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги