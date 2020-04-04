также в разделеРелигия
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» 10
В исключительном случае можно исповедоваться по Skype, – митрополит Иларион 7
Предстоятель УПЦ призвал больных людей молиться дома 8
Патриарх Кирилл призвал верующих усилить молитву 17
На Буковине освятили временный храм вместо захваченного активистами ПЦУ 27
В Одессе УПЦ совместно с рестораторами организовала доставку обедов для 255 сотрудников бригад скорой помощи 13
Коронавирус в Украине: УПЦ заботится о врачах и неимущих 23
Сегодня вечером все православные читают дома акафист Пресвятой Богородице 25
В Днепре УПЦ передала медикам 10 тыс тестов на коронавирус 7
В Запорожье УПЦ передала в медицинские учреждения тесты на коронавирус 50
Запорожский митрополит объяснил, что значит угодить Богу 58
На Буковине УПЦ передала медикам 3, 5 тыс тестов для выявления COVID-19 70
В Беларуси Православная Церковь не закрывает храмы и не прекращает публичные богослужения из-за коронавируса 13
На Винниччине верующие УПЦ передали медикам защитные костюмы 15
В Ужгороде священники УПЦ доставили продукты одиноким пенсионерам 13
На Кировоградщине верующие УПЦ смогут общаться со священником и посещать воскресную школу онлайн 10
Монахи Десятинного монастыря раздали средства защиты от коронавируса в домах престарелых, детдомах и психбольницах 11
Митрополит Иларион назвал книги, которые стоит прочитать верующим во время карантина 8

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме.

Фото: lavra.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Лавры, это связано с ужесточением карантинных мер в стране.

«Братия обители продолжают возносить в храмах монастыря сугубые молитвы «во время губительного поветрия», ежедневно молиться о тех, кто уже заболел этим недугом, и о врачах, которые борются за жизни наших сограждан. Убедительная просьба всем прихожанам Лавры и всем православным христианам с пониманием отнестись к данной ограничительной мере», - сказано в сообщении на официальном сайте обители.

В период карантина в Лавре совершаются все уставные богослужения и проводится видеотрансляция богослужений великих праздников, субботних и воскресных дней, Страстной седмицы.

Желающие подать записки на поминовение и внести пожертвование, могут это сделать на сайте Лавры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2799 грн.
11
Теги