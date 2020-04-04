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Городская власть Киева предлагает обустроить места для обсервации граждан, которые могут быть носителями коронавируса, в больницах. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире Радіо Свобода.

Как отметил Кличко, в Киеве отказались обустраивать места для обсервации во время карантина эпидемии в отелях, поскольку это частная собственность.

По его словам, в Киеве есть места для обсервации в больницах. «Например, Чернобыльская больница на Лесном массиве, где есть 200 коек, и где есть все условия», - сказал он.

Напомним, людям, которые находятся на самоизоляции, рекомендуют выходить в магазины или аптеки не более двух раз в неделю.
ForUm

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