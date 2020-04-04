Около сотни граждан Украины находятся сейчас в итальянских больницах с диагнозом Covid-19.
Об этом в субботу, 4 апреля, заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.
«Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно — помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии, и их лечат итальянские медики», — рассказал Аваков.
Напомним, за границей от коронавируса умерли 5 украинцев.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время