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Около сотни граждан Украины находятся сейчас в итальянских больницах с диагнозом Covid-19.

Об этом в субботу, 4 апреля, заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, это одна из причин отправки в Италию украинских медиков.

«Сегодня мы отправляем 20 медиков-украинцев в Италию. Для нас это очень важный шаг. Во-первых, это по-человечески и правильно — помочь друзьям. Во-вторых, в Италии работает очень много украинцев. По нашим неофициальным данным, около 100 из них находятся в больницах Италии, и их лечат итальянские медики», — рассказал Аваков.

Напомним, за границей от коронавируса умерли 5 украинцев.
ForUm

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