Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В то же время, согласно информации, 11 украинцев выздоровели: в Италии (2), Нигерии (1), ОАЭ (1), Польше (2), ФРГ (1) и Японии (4).

Кроме того, 166 граждан Украины за рубежом проходят лечение: в Австрии (3), Бельгии (1), Великобритании и Северной Ирландии (1), Греции (16), Доминиканской Республике (4), Испании (1), Италии (121), Нигерии (1), Нидерландах (1), ОАЭ (1), Польше (4), Португалии (1), РФ (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), ФРГ (4), Швейцарии (1) и Швеции (1).

Кроме того, в МИД сообщили, что по состоянию на 20:00 3 апреля 13 тыс. 817 граждан Украины обратились в дипучреждения в рамках системы «Защита».

Напомним, Зеленский заявил, что Украина пожинает плоды издевательства над медицинской системой.