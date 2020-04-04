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В Украине по состоянию на 22:00 3 апреля зафиксировали 1072 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди всех случаев 27 оказались летальными. В то же время 22 пациента уже выздоровели.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
ForUm

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