Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что среди всех случаев 27 оказались летальными. В то же время 22 пациента уже выздоровели.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.