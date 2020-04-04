Об этом заявил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», передает Громадське.

Так, по словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумму иска против Коломойского можно сравнить с траншем Международного валютного фонда.

Сульжик отметил, что государственный ПриватБанк ведет уже 4 судебных разбирательства по его прежним владельцев.

«Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016 годы. На этот раз они не одни, потому что в судах сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления ПриватБанка, а также две компании на Кипре, которые также относятся Коломойскому», — добавил он.

Напомним, в «Слуге народа» объяснили, что не так с «антиколомойским» законопроектом.