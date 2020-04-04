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В Черновицкой области ввели особые карантинные ограничения на время выходных в связи с коронавирусом. Об этом сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

По его словам, соответствующее решение было принято в пятницу, 3 апреля, руководством ОГА и государственной комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«Было принято решение ввести особые карантинные ограничения для всех жителей Черновицкой области на передвижение и пребывание в общественных местах. Буковинцев призывают не покидать дома с 13:00 субботы, 4 апреля, в 6:00 понедельника, 6 апреля», - отметил Осачук.

Также он добавил, что в области 3 апреля начал действовать особый режим въезда и выезда граждан и транспортных средств.

«Через пять контрольно-пропускных пунктов по состоянию на 20:00 на территорию Буковины прибыло 127 грузовых автомобилей, которые привезли продукты и промышленные товары», - уточнил председатель ОГА.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
ForUm

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