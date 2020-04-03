Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

В случае положительной динамики в конце апреля карантинные ограничения в Украине начнут ослаблять, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе.

Правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%, а не до 8,7%, как ранее заявляла пресс-служба Кабмина.

Украина в ближайшие недели подпишет меморандум с Международным валютным фондом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В Киевской области пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидают 20-е числа апреля.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если количество больных коронавирусом превысит 2% населения, защитных средств не хватит.

В столице начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 дома.

Президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам по борьбе с пандемией.

В пятницу, 3 апреля, в регионы Украины будет отправлено 2250 упаковок препарата «Плаквенил», который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни.

Офис генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала в Пуще-Водице в Киеве по фактам незаконной порубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 3 ст. 246, ч . 5 ст. 298 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).