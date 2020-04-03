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Офис генерального прокурора начал уголовные производства в связи с незаконным строительством жилого квартала в Пуще-Водице в Киеве по фактам незаконной порубки деревьев, повреждения объектов культурного наследия и злоупотребления властью или служебным положением (ч. 3 ст. 246, ч . 5 ст. 298 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР, которое проводит досудебное расследование.

По предварительной информации, должностные лица ЗАО «КХ «Киевгорстрой», при содействии должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции и Киевской городской государственной администрации осуществляют незаконное строительство в Пуще-Водице.

В июле 2017 компания-застройщик получила участок площадью 0,69 гектара в 15-летнюю аренду для строительства рекреационно-оздоровительного комплекса. Однако вместо него строит жилой комплекс, квартиры в котором уже продаются. На месте застройки были незаконно вырублены 214 деревьев, хотя по решению Киевского городского совета разрешалась вырубка только одного.

Ход досудебного расследования находится на личном контроле генерального прокурора Ирины Венедиктовой.
ForUm

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