В столице начали работать мобильные бригады, которые тестируют киевлян на COVID-19 дома. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, сообщает пресс-служба администрации.

Он рассказал, что соответствующим приказом Департамента здравоохранения руководителям столичных ЦПМСД и КДЦ было поручено организовать мобильные медицинские бригады по проведению заборов образцов биологических материалов от пациентов с подозрением на коронавирусной болезни (СOVID-19) методом экспресс-тестирования и полимеразной цепной реакции (ПЦР).

«На сегодняшний день такие бригады созданы во всех районах. Многие из них уже успели осуществить выезды и сделать анализы», - проинформировал Поворозник.

Он отметил, что столица очень тщательно подготовилась к этому шагу. Приказом определен алгоритм функционирования мобильных бригад от состава к обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты и тестами для экспресс-тестирования, сумками-холодильниками, комплектами для забора образцов, дезрастворами и антисептиками, пакетами для утилизации средств индивидуальной защиты и тому подобное.

Кроме этого, проведен ряд учредительных онлайн-совещаний и конференций с руководителями учреждений, на базе которых созданы бригады, в том числе с участием представителей Киевского городского лабораторного центра МЗ Украины.

Также для медиков организовано обучение и подготовлены подробные видео-инструкции по забору биоматериала от больных с подозрением на COVID-19 и по одеванию комплектов противоэпидемического одежды для биозащиты.

Поворозник отметил, что сейчас столичная власть принимает все необходимые меры для минимизации распространения коронавирусной инфекции, в том числе при диагностировании.

«Однако, подчеркиваю, что такие бригады выезжают к человеку с подозрением на инфицирование коронавирусной болезни исключительно при условии определения такой необходимости врачом, который наблюдает за состоянием пациента. Это не служба такси, по вашему требованию привезет вам домой медика, который сделает анализ. Прошу отнестись к этому с пониманием и придерживаться простого, но совершенно «рабочего» правила: заболели - оставайтесь дома и немедленно позвоните своему врачу, предоставив ему возможность позаботиться о вашем здоровье!» - подытожил Поворозник.

Напомним, по данным на утро 3 апреля, уже 189 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.