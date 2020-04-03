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В Киевской области пик заболеваемости коронавирусной инфекцией ожидают 20-е числа апреля. Об этом во время онлайн-брифинга сказал исполняющий обязанности председателя Киевской областной госадминистрации Василий Володин, сообщает УНИАН.

 «Область продолжает готовиться к всплеску эпидемии в Украине. Согласно предварительным оценкам медиков, можно допустить, что пик заболеваемости у нас может наступить, ориентировочно, где-то ближе к 20 числам апреля», - сказал он.

Володин сообщил, что на сегодняшний день в Киевской области зафиксировано 353 факта нарушения карантинных мероприятий, задокументировано 205 фактов нарушений, направлено в суд 198 протоколов, судами вынесено три решения по штрафам.

По его словам, в области до конца апреля ожидается закупка еще 46 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также Володин отметил, что по возрастной категории в Киевской области больше всего заболевших лица в возрасте 41-50 лет (31,4%) и 51-60 лет (24,2%). Отдельно он отметил, что работа 74 рынков в области пока не может быть возобновлена до улучшения эпидемической ситуации.

Напомним, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

 
ForUm

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