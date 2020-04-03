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Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет работать только 21 пункт пропуска на государственной границе. Об этом в видеообращении заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Для обеспечения и страхования здоровья украинцев мы продолжаем ужесточать меры по защите наших внешних границ. Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины», - сказал он.

Он также сообщил, что принято решение об обязательной обсервации на 14 дней для всех лиц, которые пересекают государственную границу. Исключение – сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных миссий; водителей, членов экипажей, поездных и локомотивных бригад.

Напомним, Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине для предотвращения распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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