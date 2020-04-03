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В случае положительной динамики в конце апреля карантинные ограничения в Украине начнут ослаблять, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении.

«Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов. Первый – на работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта», - сказал он.

По словам главы правительства, это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики, но это не означает ослабление других карантинных мероприятий.

Однако, отметил Шмыгаль, поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ​​ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.

«Все без исключения будут обязаны носить маску и придерживаться карантина. Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продолжен», - сказал премьер.

Он заявил, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.

Напомним, Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, введенного из-за распространения коронавирусной болезни.
ForUm

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