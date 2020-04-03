В случае положительной динамики в конце апреля карантинные ограничения в Украине начнут ослаблять, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении.
«Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинных мероприятий. Этот процесс будет происходить в несколько этапов. Первый – на работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта», - сказал он.
По словам главы правительства, это позволит уже с начала мая начать рестарт экономики, но это не означает ослабление других карантинных мероприятий.
Однако, отметил Шмыгаль, поскольку угроза распространения коронавируса за три недели никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут все равно действовать.
«Все без исключения будут обязаны носить маску и придерживаться карантина. Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продолжен», - сказал премьер.
Он заявил, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики.
Напомним, Кабинет Министров утвердил новые меры по усилению карантина в Украине, введенного из-за распространения коронавирусной болезни.
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