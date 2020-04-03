Президент Украины Владимир Зеленский привлек внимание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к попыткам использования кризиса с коронавирусом в политических целях, когда прослеживаются попытки искусственно привязать вопрос снятия санкций к необходимым мерам по борьбе с пандемией. Стороны провели телефонный разговор, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Санкции являются важным инструментом именно для восстановления уважения к международному праву и никоим образом не ослабляют возможностей отдельных государств защищать своих граждан от COVID-19», - сказал Зеленский.

Собеседники договорились о продолжении диалога, в частности о визите Генерального секретаря ООН в Украине после стабилизации ситуации вокруг пандемии.

Как сообщал ForUm, в РФ призвали обнулить все санкции в мире из-за коронавируса.