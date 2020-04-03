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Украина в ближайшие недели подпишет меморандум с Международным валютным фондом.  Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры со Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики», - сказал Зеленский.

Для соглашения с Международным валютным фондов о новой программе макрофинансовой помощи на 5,5 миллиарда долларов оставалось выполнить два условия: принятие закона о рынке земли и проект закона о банках.

30 марта Верховная Рада в первом чтении поддержала «антиколомойский» законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

В ночь на 31 марта Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», которым с 1 июля 2021 года вводится рынок земли в Украине.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 млрд долларов, а совместно Всемирного банка, МВФ и ЕБРР Украина может получить «по меньшей мере» 10 млрд долл.
ForUm

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