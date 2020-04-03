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Уже 189 человек в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. За прошедшие сутки заболели еще 28 человек, двое из них умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилась на 28 человек! И двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них уже три случая – летальных», - сказал мэр.

Так, по информации специалистов Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины», среди киевлян, которым подтвердили диагноз за прошедшие сутки: 17 мужчин – в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин – от 17 до 69 лет. Две женщины – 56 и 69 лет – к сожалению, умерли. Среди заболевших – двое несовершеннолетних: шестнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка.

В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

«Я хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы. Но вирус не отступает. И не относитесь к этому, как к страшилкам! Мы должны бороться с распространением болезни вместе!» - добавил Кличко.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
ForUm

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