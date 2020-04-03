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В США за минувшие сутки установлен новый печальный рекорд – из-за коронавируса в стране за сутки умерли 1169 человек, сообщает 112 Украина со ссылкой на AFP.

По данным агентства, на сегодняшний день в США зарегистрировано более 243 тыс. случаев заражения, болезнь унесла жизни почти 6 тыс. пациентов.

Предыдущий самый высокий уровень суточной смертности от инфекции был зафиксирован в Италии, там 27 марта умерло 969 человек.

Пока рекордсменами в ежедневной смертности от коронавируса являются США, Испания и Великобритания.

Напомним, 1 апреля в мире было зарегистрировано 856 996 случая заражения коронавируса, 3 апреля это количество возросло до 1014673.
ForUm

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