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1 апреля в мире было зарегистрировано 856 996 случая заражения коронавируса, 3 апреля это количество возросло до 1014673.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, передает Украинская правда.

В мире из 1014673 случаев заболевания 210 335 человек выздоровели, 52 973 – умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Сейчас в США зафиксировали 244 678 случая заражения, в Италии – 115 242, в Испании - 112 065, в Германии – 84 794, в Китае – 82 413, Франции – 59 929, Иране – 50468.

Как сообщал ForUm, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19.
ForUm

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