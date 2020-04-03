Украинских альпинистов, которые в связи с пандемией коронавируса застряли в Непале после восхождения на Эверест, могут эвакуировать из этой страны российским самолетом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу, 3 апреля, сообщает Укринформ.

«Из отдаленных стран у нас наиболее резонансная история – это Непал, где альпинисты поднимались на Эверест, спустились и нуждаются в нашей помощи... С Непалом сложность в том, что это очень отдаленная страна и сложно построить логистический маршрут», - сказал Кулеба.

В то же время он сообщил, что есть предложение от российской компании «Аэрофлот» забрать оттуда украинских граждан.

«По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности для того, чтобы им помочь», - заверил министр.

В этом контексте он также напомнил, что по его поручению посольства и генеральные консульства во всем мире развернули программу «Защита» для поддержки тех украинском, которые временно застряли в разных странах мира из-за стремительного распространения пандемии и введение государствами внутренних ограничений и существенное осложнение международной логистики.

Напомним, 29 марта стало известно, что правительство приняло решение о принудительной 14-дневной обсервации украинцев, которых будут возвращать специальными рейсами (решение по каждому случаю эвакуации будут принимать отдельно по каждому случаю).

С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирского сообщения: украинцы могут пересекать их на своем автотранспорте или пешком.