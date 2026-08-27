55 українців зникли безвісти між Непалом та Тибетом

Після масштабної повені в Непалі та Тибеті 55 українців вважаються зниклими безвісти.

У регіоні зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 - місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже тридцяти країн, повідомляє "Українська правда" .

Як уточнюють у МЗС України, це дві туристичні групи 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи.

Загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. Станом на зараз інформації щодо наявності громадян України серед загиблих чи постраждалих немає.

Пошуково-рятувальні операції тривають. Доступ до багатьох районів стихійного лиха ускладнений через погодні умови. Місцеві компетентні органи попереджають про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту.

Посольства України в Індії та КНР розмістили безпекові рекомендації на своїх офіційних платформах. Українські дипломати перебувають на постійному звʼязку з компетентними органами та службами, які здійснюють пошукові операції, родичами зниклих безвісти, а також з іноземними дипломатами в країнах перебування задля координації міжнародних зусиль з пошуку туристичних груп.

Пошукові групи та офіційна влада країн передання отримали від українських дипустанов повну інформацію про усіх українців, з якими не вдається встановити звʼязок. Пошуки тривають.

Безпосередньо у зону стихійного лиха також вирушила група співробітників посольства України в Індії. Підключений почесний консул України в Непалі.

Фото: скріншот.