Катастрофа в Гімалаях забрала сотні життів: понад 3000 людей досі шукають

Рятувальники в Непалі та Китаї продовжують пошуки людей після катастрофічного селевого потоку, який накрив райони на кордоні двох країн. Стихія була спричинена обвалом льодовика в Гімалаях.

За останніми даними, у Непалі загинули щонайменше 781 людей, ще 2502 вважаються зниклими безвісти. У китайській частині Тибету повідомляють про 16 загиблих і 546 зниклих. Таким чином, загальна кількість підтверджених жертв наближається до 800, а кількість людей, яких досі не можуть знайти, перевищує 3000.

Особливо складною залишається ситуація в районі гідроенергетичних об'єктів. Майже 350 людей можуть перебувати в тунелях комплексу Upper Trishuli, повідомляє Reuters. Рятувальники вже дісталися до одного з тунелів і розчищають завали, намагаючись забезпечити доступ усередину. До операції залучили близько 10 тисяч непальських військових, а також спеціалістів із Китаю та Індії.

Пошукові роботи ускладнюють сильні опади, підйом рівня річок та ризик нових зсувів. Дрони вже виявили нову небезпечну ділянку нижче за течією, де може сформуватися природний резервуар, здатний спричинити нову хвилю затоплення.

У Тибеті серед зниклих також є іноземці. Китайська влада повідомляє про 261 громадянина з 23 країн, місцеперебування яких наразі невідоме. Загалом стихія зачепила понад 90 тисяч людей.

Через значну кількість невпізнаних тіл влада Непалу вже почала масові поховання. Перед похованнями у загиблих беруть зразки ДНК та документують місця поховань, щоб у майбутньому родичі могли встановити особи жертв. За один день поховали щонайменше 96 невпізнаних людей.

Катастрофічний потік зруйнував дороги, мости, житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. Фахівці пов'язують зростання ризику подібних явищ із потеплінням та нестабільністю льодовиків у Гімалаях.

Як повідомляло раніше ForUa, 55 українців зникли безвісти між Непалом та Тибетом.