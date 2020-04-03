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В течение суток пограничники совершили более 13,5 тысячи контрольных операций.

Всего за прошлые сутки в Украине вернулись почти 7,2 тысячи граждан Украины, сообщает пресс-служба погранведомства.

«Утром в пунктах пропуска очередей из путешествующих собственным транспортом и пешеходов нет. За прошедшие сутки без собственного транспорта в Украину прибыли более 3 тыс. человек. Для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГосЧС», - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение суток из Украины выехали более 4,7 тыс. человек, в том числе почти 2,2 тыс. иностранцев.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 8,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания COVID-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляцию и предоставлялись соответствующие памятки.

Напомним, 29 марта стало известно, что правительство приняло решение о принудительной 14-дневной обсервации украинцев, которых будут возвращать специальными рейсами (решение по каждому случаю эвакуации будут принимать отдельно по каждому случаю).

С 28 марта украинские границы закрыты для пассажирского сообщения: украинцы могут пересекать их на своем автотранспорте или пешком.
ForUm

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