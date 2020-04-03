Служба безопасности Украины вызвала народного депутата Украины Гео Лероса на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве №22020000000000065 по ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) на 3 апреля в 15:00 и 6. апреля в 11:00.

Как сообщает юридическая компания «Миллер», Лерос не может явиться в СБУ 3 апреля, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже будет допрошен ГБР в этот день.

Адвокаты направили в СБУ соответствующее письмо.

Напомним, 29 марта народный депутат из парламентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос опубликовал видеозаписи, сделанные скрытой камерой, на которых фигурирует брат главы Офиса президента Денис Ермак. Депутат утверждает, что брат Ермака якобы «торговал должностями» во власти. Также часть записей обнародована в анонимном Telegram-канале «д’Ермак».

На записях видно, как Денис Ермак встречается с разными кандидатами и проводит собеседования на государственные должности в различных сферах. Он говорит, что его брат – помощник президента, и сам он тоже давно и хорошо знаком с Владимиром Зеленским.

На встречу с Денисом Ермаком претендентов приводит его помощник. А подбирать кадры помогает еще один человек, осуществивший видеозапись.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что выступает за всестороннее расследование обстоятельств совершения этих записей, прежде всего их правдивости. Он также считает, что Лерос перешел «красную линию», и предупредил об ответственности за «каждое слово лжи».

Правоохранительные органы открыли уже 5 уголовных производств.