также в разделеОбщество
2 апреля. Картина дня 15
Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на апрель 25
Минобразования опровергло фейк о якобы продлении карантина и отмене ВНО 19
Минздрав: Респираторы с клапанами опасны для окружающих 27
На Луганщине разоблачили боевика «Призрака» и его схрон с оружием 11
70% украинцев считают, что власть провалила вопрос Донбасса и борьбу с коррупцией 12
Украинцы начали экономить: долги за коммуналку превысили 32 миллиарда 36
Глава Минздрава о COVID-19: Самые тяжелые недели впереди 76
В Днипре выкопали 600 могил для жертв коронавируса 27
СМИ узнали имя топ-чиновника, попавшегося на передаче секретных документов 64
ГПСУ: Из Украины вывозили маски по 1,23 гривни за штуку 25
СМИ: Коломойский выиграл суд против Гонтаревой 30
Посольство Украины в США попросило помощи у Илона Маска 23
Фельдшеры и водители «скорой» тоже получат прибавку к зарплате 14
Во Львове – 5 тяжелых больных, один подключен к аппарату ИВЛ 21
СБУ задержала высокопоставленного чиновника за передачу секретных документов 66
Первый нардеп с COVID-19 заявил, что у него уже два отрицательных теста 23
За нарушение режима самоизоляции уже оштрафовали 130 человек 26

Ежегодно с 1 апреля наступает так называемый «сезон тишины» - период, в течение которого запрещается проведение мероприятий, являющихся источником повышенного шума и беспокойства.

Как пояснили в Госэкоинспекции, такая мера направлена на охрану среды обитания, условий размножения, путей миграции животных и определена Законом Украины «О животном мире».

«Сезон тишины» начинается с 1 апреля и продолжается до 15 июня, поскольку на это время приходится период массового размножения диких животных.

Во время «сезона тишины» запрещается стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах.

За нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных статьей 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на граждан от 510 до 850 грн и на должностных лиц – от 850 - 1190 грн.

Непринятие мер по предотвращению гибели диких животных, ухудшению среды их обитания и условий миграции или добычи диких животных, терпящих бедствие, - влечет за собой наложение штрафа от 850 - 1190 грн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги