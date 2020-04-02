Ежегодно с 1 апреля наступает так называемый «сезон тишины» - период, в течение которого запрещается проведение мероприятий, являющихся источником повышенного шума и беспокойства.

Как пояснили в Госэкоинспекции, такая мера направлена на охрану среды обитания, условий размножения, путей миграции животных и определена Законом Украины «О животном мире».

«Сезон тишины» начинается с 1 апреля и продолжается до 15 июня, поскольку на это время приходится период массового размножения диких животных.

Во время «сезона тишины» запрещается стрельба, проведение взрывных работ, фейерверков, санитарных рубок леса, использование моторных маломерных судов, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах.

За нарушение требований по охране среды обитания и путей миграции, переселения, акклиматизации и скрещивания диких животных статьей 87 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наложение штрафа на граждан от 510 до 850 грн и на должностных лиц – от 850 - 1190 грн.

Непринятие мер по предотвращению гибели диких животных, ухудшению среды их обитания и условий миграции или добычи диких животных, терпящих бедствие, - влечет за собой наложение штрафа от 850 - 1190 грн.