В Украине плачевное состояние природных ресурсов и окружающей среды, при этом не проводятся исследования относительно возможного исчезновения некоторых видов животных и растений, сообщает УНИАН со ссылкой на украинское представительство Всемирного фонда природы (WWF-Украина).

Специалисты фонда заявляют, что в нашей стране происходит неконтролируемый отстрел животных браконьерами (в частности, рыси, бурого медведя, лося). Данные о популяции рыси и медведя за последние десять лет говорят, что их численность не растет, несмотря на длительный охранный статус (медведь включен в Красную книгу Украины с 2003 года, а рысь - с 1994-го).

Также сокращаются популяции рыбных видов.

«Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек - выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Но системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет», - отмечает WWF-Украина.

Защитники природы утверждают, что экологические проблемы в Украине усугубляются с каждым годом, а основная причина этого – политические манипуляции на тему защиты окружающей среды.

По словам президента Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмилы Цыганок, в Украине есть огромный потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, делая хайп на эко-теме, отвлекают внимание от решения действительно важных проблем в этой сфере.

«Именно эко-манипуляции и хайп на эко-тренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются «очковтирательские» экологические проблемы, вновь точечно раздуваются отдельные аспекты эко-проблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени», - сказала Цыганок.