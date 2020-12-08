В Киеве сегодня, во всемирный День климата, стартовала общегосударственная акция «Накорми птиц зимой», сообщили ForUm’у в Гослесагентстве.

Первая кормушка была размещена в парке Голосеево на миллионном дереве, которое, наряду с другими, было посажено 17 октября в рамках проекта Озеленение Украины.

Всего в этот день по всей Украине было высажено более 2 миллионов деревьев.

Более 100 «птичьих столовых» обустроили в Голосеевском парке.

Государственное агентство лесных ресурсов призывает каждого присоединиться к сохранению лесных массивов, а, следовательно, популяций птиц.

Птицы – настоящие друзья леса. Например, семья синиц за лето уничтожает около 4 тысяч гусениц. За период кормления своих птенцов синица уничтожает 24 миллиона яичек насекомых. Для ведомства, ответственного за защиту леса от вредителей и болезней, птицы являются верными помощниками. Лесоводы видят свой долг помочь им перезимовать, а не погибнуть от голода. Помощь птицам также является важным профилактическим мероприятием, направленным на улучшение качества лесных насаждений.