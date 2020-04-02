также в разделеПроисшествия
В Украине коронавирусом заразились 57 детей 24
В ВСУ зарегистрирован первый случай COVID-19 50
В Украине коронавирусом заразились 20 детей и 26 медиков 16
Число заболевших коронавирусом в Украине возросло до 804 102
ООС: 15 обстрелов, ранены 3 военных 9
На Херсонщине двое врачей заразились коронавирусом 27
В Украине зафиксировано 794 случая COVID-19, 20 человек умерли 96
В Луцке коронавирусом заболели четверо медиков 17
На Донбассе погиб 22-летний военный 34
На Буковине из-за коронавируса умерла еще одна женщина 20
COVID-19: В Украине количество больных возросло до 669 113
У умершей на Прикарпатье роженицы подтвердили коронавирус 77
На Тернопольщине резко возросло число больных COVID-19 44
На Донбассе погиб военный, еще двое ранены 28
В Украине – 645 больных коронавирусом, 17 человек – умерли 38
Мэр Монастыриска заразился коронавирусом 31
На Волыни у мужчины после смерти обнаружили коронавирус 15
На Донбассе военный подорвался на запрещенной российской мине 23

В селе Жоравка Яготинского района местный житель с самодельным пистолетом и гранатой пришел просить деньги на лечение у директора фермерского предприятия.

Оба собеседника вышли на улицу. Внезапно мужчина достал пистолет и выстрелил в живот директору. На шум выбежали другие работники общества, и в этот момент у стрелка в руках взорвалась граната, в результате чего он погиб на месте, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Тело погибшего 59-летнего жителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Раненого директора предприятия и юриста компании, который в результате взрыва тоже получил травмы, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Яготинского отделения полиции, криминалистическая лаборатория полиции Киевщины.

Сейчас полицией открыто уголовное производство по ст. 15 (Покушение на преступление) ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Также по факту самоубийства открыто уголовное производство по ст. 115 УК. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Продолжается следствие. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, опрашиваются свидетели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги