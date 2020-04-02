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Президент Филиппин Родриго Дутерте предупредил, что за нарушение карантина полиция имеет право расстреливать граждан. Об этом он заявил в телевизионном обращении, сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«Мои приказы полиции, военным и барангаям: если они (нарушители карантина. – Ред.) станут неуправляемыми, будут оказывать сопротивление и вашей жизни будет угрожать опасность, пристрелите их!» - заявил президент.

В то же время глава нацполиции объяснил, что заявления Дутерте преувеличены, ведь он пытается донести до граждан всю серьезность ситуации с коронавирусом. Он добавил, что никого не будут расстреливать.

На Филиппинах число жертв уже возросло до 96, а новых больных фиксируют ежедневно сотнями. Сейчас официально подтверждено 2 311 случаев. 
ForUm

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