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В Международном валютном фонде заявили, что для противостояния COVID-19 у него попросили о помощи уже более 80 стран.

Об этом заявила глава организации, сообщает Укринформ.

«Мы наблюдаем необычную волну запросов о чрезвычайном финансировании МВФ – более 80 государств подали заявки и, скорее всего, будет поступать еще больше. Обычно у нас не бывает несколько запросов о помощи в один момент», - заявила на пресс-конференции глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она также отметила, что текущая оценка финансовых потребностей рынков развивающихся стран, которые уже прислали подобные запросы в МВФ, составляет около 2,5 триллиона долларов.

Сейчас исполнительный комитет МВФ уже утвердил первый из срочных запросов для Кыргызстана.

Напомним, в мире уже зарегистрировано 935 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. 
ForUm

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