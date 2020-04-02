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В мире уже зарегистрировано 935 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в данных Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, который отслеживает выявлены случаи заражения коронавирусом во всем мире, сообщает УНИАН.

Больше всего больных зафиксировано в США - 215 417, что на сегодня является самым высоким показателем в мире. На втором месте - Италия, где зафиксированы 110 574 случая заражения, на третьем - Испания - 104 118. Далее следуют Китай - 82 361 и Германия - 77 981.

С начала пандемии коронавируса по состоянию на 2 апреля в мире умерли 47 208 больных, больше всего жертв заболевания в Италии - 13 155. Вместе с тем, по данным университета, выздоровели 193 700 человек.

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая COVID-19, 20 человек умерли, выздоровели 13.

 

 
ForUm

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