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Поставки в США российских медпрепаратов и средств индивидуальной защиты, которые в Москве назвали «гуманитарной помощью», были приобретены американской стороной за деньги после телефонного разговора президентов Трампа и Путина.

Об этом говорится в официальном комментарии Государственного департамента США, обнародованном в среду, сообщает Укринформ.

«В продолжение телефонного разговора 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке», - отметили в Госдепе.

При этом, отмечается, что на прошлой неделе страны G20 договорились работать вместе, чтобы победить коронавирус. «И мы тесно сотрудничаем с этими странами, а также другими государствами, чтобы обеспечить необходимые поставки для тех, кто в этом нуждается», - говорится в комментарии.

Напомним, Соединенные Штаты сейчас лидируют в мире по количеству выявленных лиц, инфицированных коронавирусом COVID-19. Сейчас в США зарегистрировано более 215,4 тыс. больных с 937 тыс. в всем мире.

 
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