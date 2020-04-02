По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.
В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине было подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.
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