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По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19.

В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине было подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.
ForUm

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