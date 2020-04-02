По состоянию на вечер 1 апреля у двух врачей Хмельницкой области диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом сообщила главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная, передает УНИАН.

По ее словам, это 51-летняя женщина, которая работала медиком в военном госпитале Хмельницкого. У нее состояние средней тяжести, есть пневмония. Также диагноз COVID-19 подтвердился у еще одного хмельницкого врача, который находится в реанимации. Предварительно установлено, что у него был контакт с поляком. Кроме этого, подозрение на коронавирус есть у врача-кардиолога узловой железнодорожной больницы в Шепетовке.

Она контактировала с 47-летним работником местного локомотивного депо, у которого вчера диагностировали COVID-19. Последний в тяжелом состоянии и находится в Шепетовской центральной райбольнице.

«Вместе с тем имеем приятную новость – сегодня ПЦР-тест показал отрицательный результат у 29-летней девушки, которая стала первой в области, у кого официально диагностировали коронавирус. Через два дня сделаем повторный анализ и, если опять будет отрицательный, выпишем из больницы», - отметила Оксана Поддубная.

Также главврач отметила, что сегодня семь медиков инфекционной больницы, которые лечат больных COVID-19, сдали ПЦР-тесты. Результат – отрицательный, то есть они здоровы.

В общем, на вечер 1 апреля в Хмельницкой области зарегистрировано семь случаев на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине подтверждено 794 случая COVID-19, 20 человек умерли, выздоровели 13.