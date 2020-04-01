По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.

Заболевание подтверждено:

Винницкая обл. - 49 случаев;

Волынская обл. - 7 случаев;

Днепропетровская обл. - 9 случаев;

Донецкая обл. - 6 случаев;

Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская обл. - 1 случай;

Запорожская обл. - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случая;

Киев - 134 случая;

Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)

Кировоградская обл. - 6 случаев;

Львовская обл. - 6 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 12 случаев;

Полтавская обл. - 2 случаев;

Ривненская обл. - 15 случаев (3 летальных)

Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 1 случай;

Хмельницкая обл. - 3 случая;

Черкасская обл. - 52 случая;

Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;

Черниговская обл. - 2 случая.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.

В ЦОЗ напомнили, что положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.