По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, сообщает Центр общественного здоровья.
Заболевание подтверждено:
Винницкая обл. - 49 случаев;
Волынская обл. - 7 случаев;
Днепропетровская обл. - 9 случаев;
Донецкая обл. - 6 случаев;
Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 13 случаев;
Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случая;
Киев - 134 случая;
Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных)
Кировоградская обл. - 6 случаев;
Львовская обл. - 6 случаев;
Луганская обл. - 3 случая;
Одесская обл. - 12 случаев;
Полтавская обл. - 2 случаев;
Ривненская обл. - 15 случаев (3 летальных)
Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных)
Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 3 случая;
Черкасская обл. - 52 случая;
Черновицкая обл. - 104 (4 летальных) случаев;
Черниговская обл. - 2 случая.
Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 10 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.
С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусную инфекцию.
В ЦОЗ напомнили, что положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.
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