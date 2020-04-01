Президент Владимир Зеленский отмечает, что обсервация будет обязательным условием возвращения украинских граждан из-за рубежа.

Об этом он скал в своем видеообращении, сообщает «Украинская правда».

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами», – отметил глава государства.

По словам Зеленского, если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан не «уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями».

Напомним, вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время карантина.