также в разделеОбщество
В Украине успешно проведены испытания ракеты «Ольха-М» 11
Глава МИД Китая впервые с 2010 года посетит Украину 10
Кабмин не будет останавливать ремонт дорог 16
Агент спецслужб РФ пытался устроиться в боевую бригаду ВСУ 15
У новорожденного от женщины с подозрением на коронавирус – ПЦР отрицательный 15
СБУ пришла к Леросу домой, чтобы вручить повестки на допрос 13
МИД: Боевики воспринимают угрозу коронавируса как благоприятное время для эскалации 14
СМИ: Богдан и Вавриш пытаются «отжать» Киев и дискредитируют президента 30
Мужчину оштрафовали на 17 тысяч за поход в магазин без маски 29
В МВД сообщили, когда ожидается пик эпидемии коронавируса 88
В общественных местах – только в масках и запрет на прогулки: В Украине усиливают карантин 298
Почти половина украинцев не возражают против чрезвычайного положения 51
ГБР начало расследовать экспорт противоэпидемических товаров в Европу 21
Черновицкая область вводит особый режим въезда/выезда 22
Ляшко объяснил, почему не всех врачей проверяют на COVID-19 19
Италия просит Украину помочь с бригадами медиков 200
Минздрав: Не все смерти людей с коронавирусом вызваны COVID-19 59
Не все жители Львовщины захотели пройти тест на коронавирус 42

Президент Владимир Зеленский отмечает, что обсервация будет обязательным условием возвращения украинских граждан из-за рубежа.

Об этом он скал в своем видеообращении, сообщает «Украинская правда».

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить места для обязательной обсервации граждан, возвращающихся из-за рубежа. Без нее возвращение домой будет невозможно. А тем гражданам, которые ломают двери аэропорта, я могу сказать только одно: государство не позволит вам быть эгоистами», – отметил глава государства.

По словам Зеленского, если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, то именно государство будет защищать здоровье миллионов других граждан не «уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями».

Напомним, вечером 29 марта Кабинет министров принял решение об обязательности обсервации для украинцев, которые возвращаются из-за границы.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что больше не даст согласия на совершение чартерных авиарейсов для эвакуации украинцев из-за границы во время карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
2890 грн.
9
Теги