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Антимонопольный комитет заявляет, что руководители сетей АЗС видят потенциал для дальнейшего снижения цен на топливо, сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что 31 марта в Комитете состоялись встречи с руководителями сетей АЗС. «Участники рынка дали исчерпывающие объяснения по текущей ситуации с ценообразованием и большинство из них согласились с выводами АМКУ о наличии потенциала для дальнейшего снижения цен», – говорится в сообщении.

«Встреча с руководителями сетей АЗС подтвердили расчеты Комитета - условия для дальнейшего снижения цен на бензины и дизтопливо действительно есть. И Антимонопольный комитет приветствует сети, которые разделяют такую ​​позицию», – подчеркнули в АМКУ.

Антимонопольный комитет  ожидает, что результаты его мероприятий и встреч в частности, отобразятся на ценниках заправок. «В то же время, весь имеющийся у Комитета инструментарий правоприменения и в дальнейшем будет наготове для обеспечения конкуренции на этом крайне важном для общества и государства рынка», – сказано в сообщении.

Напомним, 26 марта сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.

АМКУ считает, что бензин должен подешеветь еще на 3-5 гривен.

 
ForUm

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