Антимонопольный комитет проведет ряд встреч с руководителями сетей АЗС, работающих под брендами WOG, OKKO, Ukrnafta, Socar и UPG относительно дальнейшего снижение цен на автозаправках, сообщает пресс-служба АМКУ.

«Цель встреч - получить объяснения по ценообразованию на нефтепродукты и соответствие стоимости, указанной на стелах автозаправок, тем изменениям, которые претерпел рынок в последние месяцы: падение цен на нефть и крупный опт, колебания курса гривны и т.д.», – говорится в сообщении.

Антимонопольный комитет констатирует, что продолжается снижение цен на автозаправках. «Приветствуя такую ​​реакцию участников рынка на предыдущие рекомендации, Комитет вместе с тем получает данные от аналитических агентств, которые указывают на имеющийся потенциал к еще большему снижению цены. Например, для бензина марки А-95 оправданным может быть снижение еще на 3-5 гривен», – подчеркнули в АМКУ.

АМКУ убежден, что запланированные встречи с руководителями сетей АЗС позволят осуществить следующий шаг в приближении розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо до уровня, который отражал бы настоящую действенную конкуренцию на этом рынке.

Наполним, 26 марта сети AЗС ОККО и WOG, состоящие из более чем 400 станций каждая, снизили цены на все виды топлива на 1 грн/л.