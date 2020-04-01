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30-31 марта  ГККБ «Луч» на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты «Ольха-М» с дальностью поражения 120 км, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Эта ракета создается предприятиями ОПК Украины по замкнутому циклу производства.

Реактивная система залпового огня с ракетами «Ольха-М» станет мощным вооружением Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». 

4 апреля 2019 состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.

 
ForUm

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