Государственное предприятие «ГосККБ «Луч», входящая в состав ГК «Укроборонпром» отгрузило Вооруженным силам Украины 28 ракет для реактивных систем залпового огня «Ольха», которые серийно изготавливаются на предприятии, сообщает пресс-служба госконцерна.

Передача ракет состоялась досрочно, подчеркнули в «Луче».

«Конструкторское бюро «Луч» во время карантина работает на полную мощность, при этом, мы около 300 работников отправили в отпуск или на дистанционную работу, а остальные выполняют важных для государства работы в рамках оборонного заказа. В производстве ракет «Ольха» участвуют близка 20 предприятий Укроборонпрома, везде действует особый режим работы, и несмотря на это, удалось изготовить и отгрузить продукцию военным досрочно. Также предприятие продолжает работать над модернизацией ракетной системы «Ольха-М», которая разработана в тесном сотрудничества кластера высокоточного оружия и боеприпасов Укроборонпрома. Работы ведутся над улучшением дальности и мощности изделий. Сейчас испытания комплекса находятся на финальной стадии и мы планируем наладить их серийное производство к концу этого года», - сообщил генеральный конструктор и генеральный директор ГП «ГосККБ «Луч» Олег Коростелев.

«Ольха» - это высокоточные 300мм реактивные боеприпасы, которые находятся на вооружении подразделений ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВСУ. Это средство является основой могущества системы огневого поражения украинских артиллеристов и сдерживающим фактором в огневом противостоянии с противником.

Напомним, в феврале 2019 ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начал серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи».

4 апреля 2019 состоялись испытания модернизированного комплекса «Ольха-М», ракеты которого способны поражать цель на почти вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении ВСУ.