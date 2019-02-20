ГП «Шепетовский ремонтный завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», начинает серийное производство передовых реактивных систем залпового огня «Верба» и пусковой установки для «Ольхи». Первые штатные подразделения, вооруженные новыми системами, будут сформированы уже в этом году, сообщает пресс-служба концерна.

РСЗО «Верба» ​​была разработана ГП «Харьковское конструкторское бюро им. Морозова». Цифровые системы «Вербы» позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезарядку в автоматическом режиме из кабины. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. А перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут.

Использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы, удалось значительно повысить точность. Кроме того, на «Вербу» установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходным шасси от «КрАЗ», это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность «Вербы» на поле боя.

Кроме «Вербы» на «Шепетовском ремонтном заводе» в этом году начинается серийное производство пусковой установки реактивной системы «Ольха», разработанной в ГККБ «Луч» в тесной кооперации с другими предприятиями «Укроборонпрома» в рамках стратегической программы «Ракетный щит».

«Ольха» является дальнобойным высокоточным ракетным вооружением, позволяет уничтожать противника на значительном расстоянии с минимальной погрешностью, благодаря использованию специальной системы наведения с возможностью корректировки траектории в полете. Кроме того, эта система позволяет во время залпа приводить все 12 ракет, калибром 300-мм, на различные цели. Это обеспечивает абсолютно новый уровень боевой эффективности, который позволяет уничтожать стратегически важные объекты в широком секторе обстрела и глубине обороны противника за минимальное время.