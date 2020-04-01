Уже 132 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Только за минувшие сутки количество больных киевлян увеличилась на 25, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конфренции.

«Не хочу вас пугать, но динамика распространения вируса в столице – неутешительная. Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 25 человек! Всего в столице 132 подтвержденных случая заболевания коронавирусом», - сказал Кличко.

По словам мэра, из 25-ти новых больных: 12 мужчин в возрасте от 23 до 71 года и 12 женщин – от 21 до 80 лет, а также один ребенок – девочка, которой чуть больше года. Из 25 больных госпитализировали 15 киевлян. В Александровскую больницу – четырех, в городскую больницу № 4 – семь пациентов, в больницу № 9 – трех человек и еще одного больного – в клиническую больницу № 3.

Остальные 10 больных лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей. «Более половины киевлян, у которых диагноз подтвердился за минувшие сутки, за пределы Украины в последнее время не выезжали. То есть были инфицированы в Украине. Это означает, что вирус расползается и охватывает город», - добавил Кличко.

Он выразил убеждение, что власть вовремя ввела ограничительные мероприятия.

«Если бы мы этого не сделали раньше и еще подождали бы – сегодня картина была бы совсем другой. Всем «не верю в угрозу - и это не про меня» скажу: спуститесь на землю! Прекратите бродить по городу, игнорируя ограничения, введенные, чтобы вас спасти!» - отметил Кличко.

По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине подтверждено 669 случаев COVID-19, 17 человек умерли, выздоровели 10.