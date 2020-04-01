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Несмотря на намерения Министерства здравоохранения разрешить местным властям открыть продуктовые рынки, Киев пока не будет этого делать. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конфренции.

«Тем, кто обсуждает тему возможности открытия рынков, заявленную Министерством здравоохранения, отмечу: Киев пока не будет открывать рынки! Это произойдет только при условии улучшения ситуации в столице. В Киеве работают продуктовые магазины и супермаркеты. Недостатка продуктов сегодня нет», - сказал Кличко.

Он напомнил, что распространение коронавируса в Китае началось именно с одного из местных рынков.

«А относительно рынков, количества людей на них и другого – напомню, откуда ситуация разогналась в Ухане!» - подчеркнул Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения определило условия работы продуктовых рынков во время карантина.

Так, на рынке должно быть обеспечено пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади; предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра; обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты; для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как известно, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.
ForUm

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