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Министерство здравоохранения определило условия работы продуктовых рынков во время карантина.

Соответствующее постановление за подписью заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовано на сайте Минздрава.

Согласно документу, рынки во время карантина могут работать при соблюдении следующих условий:

  • зарегистрированный производитель пищевой продукции;
  •  пребывание не более одного посетителя на 20 кв. м торговой площади рынка;
  •  предусмотрена возможность обеспечения соблюдения расстояния между покупателями в очередях не менее 1,5 метра;
  • обеспечение персонала и покупателей средствами индивидуальной защиты;
  • обеспечение возможности соблюдения противоэпидемических мероприятий;
  • для рынков выходного дня расстояние между местами торговли должно составлять не менее 3 метров.

Как известно, с 17 марта в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции была временно прекращена работа предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов. 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации во всей стране и продлило карантин на 30 дней – до 24 апреля.
ForUm

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