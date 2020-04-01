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Тестирование на коронавирус медицинским работникам рекомендуется проводить исключительно при наличии симптомов, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

«У нас используется опыт Италии и Испании, который сегодня показал, что тестирование ежедневное, или двухдневное всех медицинских работников приводит к обманчивому ощущению безопасности. Поэтому тестирование рекомендуется проводить медицинским работникам, а также людям, задействованным в сферах обслуживания функционирования страны, исключительно при появлении симптомов», - сказал он.

Также тестирование может проводиться в тех случаях, которые определяет лечащий врач или эпидемиолог, когда проводит расследование вспышки инфекционных болезней.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине – 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
ForUm

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