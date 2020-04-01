По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба ОГА.

«В течение дня 3 человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19», - говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 за медицинской помощью обратилась 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.

Отказались от госпитализации – 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, пока все сняты с учета в связи с негативными результатами и завершением сроков самоизоляции.

Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования.

На сегодня 44 человека имеют негативный результат, 5 проб в работе.

В Украине подтверждены 647 случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 человек выздоровели.