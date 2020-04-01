также в разделеОбщество
МВД больше не даст согласия ни на один чартер для эвакуации 38
Следком РФ обвинил Чубарова в организации массовых беспорядков 13
На Хмельнитчине разбили машину активистам, возившим по улицам гроб 26
По «пленкам Лероса» открыто уже 5 дел 44
На Пасху в Украину могут съехаться до 200 тысяч граждан 38
31 марта. Картина дня 53
Офицер Минобороны требовал 84 тыс. за включение в состав миротворческой миссии ООН 21
С понедельника в Украине стартует «Всеукраинская школа онлайн» 18
В Украину прибыл самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты 17
В Житомире отпустили из больницы мужчину с СOVID-19 20
Штаб разъяснил порядок пропуска в зону ООС на время карантина 47
Во время карантина украинцы стали чаще звонить 12
На границе с РФ задержали двух граждан, обещавших самоизолироваться 19
В Виннице разработали собственный протокол лечения коронавируса 23
Полиция установила 116 человек, распространявших фейки о коронавирусе 19
Минздрав разрешил открыть продуктовые рынки, но с условиями 219
США выделили Украине на борьбу с коронавирусом $1,2 миллиона 16
На Львовщине выздоровела первая пациентка с коронавирусом 15

По состоянию на 22:00 31 марта в Николаевской области не зарегистрировано подтвержденных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба ОГА.

«В течение дня 3 человека с подозрением на COVID-19 госпитализированы в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней».

Сейчас в инфекционных стационарах на лечении находится 5 человек с подозрением на COVID-19», - говорится в сообщении.

Всего с начала 2020 за медицинской помощью обратилась 51 человек с подозрением на заболевание COVID-19, из них были госпитализированы 45 человек.

Отказались от госпитализации – 6. За ними своевременно установлено медицинское обследование, пока все сняты с учета в связи с негативными результатами и завершением сроков самоизоляции.

Всего лабораторно обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 49 человек. Два человека отказались от лабораторного обследования.

На сегодня 44 человека имеют негативный результат, 5 проб в работе.

В Украине подтверждены 647 случаев COVID-19,  из них 17 летальных, 10 человек выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2699 грн.
22
Теги