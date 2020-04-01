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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что пандемия коронавируса – самый серьезный вызов, который стоит перед человечеством со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ВВС.

«Новое коронавирусное заболевание – это удар по основам общества, оно отбирает у людей жизни и средства к существованию, - сказал Гутерриш. - Covid-19 – это самое большое испытание, с которым нам пришлось столкнуться с момента создания ООН».

По состоянию на утро 1 апреля в мире зафиксировано 858 892 случая коронавируса, 178 100 пациентов выздоровели, 42 158 летальных случаев.

В Украине подтверждены 647 случаев COVID-19,  из них 17 летальных, 10 человек выздоровели.
ForUm

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